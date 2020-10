Caixa libera saques e transferências do auxílio emergencial nesta terça

Saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial está liberado, nesta terça-feira (13), para 4 milhões de pessoas que não fazem parte do Bolsa Família nascidas em agosto, que receberam o benefício no último dia 23 de setembro.

Confira a lista de quem pode realizar a operação nesta terça, conforme o Sistema Globo:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app poderão sacar ou transferir:

4 milhões de nascidos em agosto:

- aprovados no primeiro lote poderão sacar a quinta parcela;

- aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, poderão sacar a quinta parcela

- aprovados no segundo lote poderão sacar a quarta parcela;

- aprovados no terceiro lote poderão sacar a terceira parcela;

- aprovados no quarto lote poderão sacar a terceira parcela;

- aprovados no quinto lote poderão sacar a segunda parcela;

- aprovados no sexto lote poderão sacar a segunda parcela;

- aprovados no sétimo lote poderão sacar a primeira parcela;

- reavaliados (que tiveram o benefício suspenso em agosto) poderão sacar todas as parcelas já recebidas em poupança digital