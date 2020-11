Caixa libera novas parcelas do auxílio emergencial nesta sexta

A Caixa realiza nesta sexta-feira (27) mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão para 5 milhões de brasileiros. Serão beneficiadas 3,4 milhões de pessoas do ciclo 5 nascidas em abril, além de 1,6 milhão que fazem parte do Bolsa Família com o número final 9 do NIS.

Do grupo do ciclo 5, os beneficiários receberão R$ 1,1 bilhão em suas contas poupança social digital. Desse total, 163.5 mil receberão R$ 110 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas do auxílio extensão, de R$ 300, em um montante de R$ 1 bilhão.

O saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 6 de janeiro de 2021. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Para o Bolsa Família, o pagamento já está na terceira e penúltima parcela do auxílio extensão, de R$ 300, e é realizado dentro do calendário do programa, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.