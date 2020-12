Caixa deposita auxílio emergencial para nascidos em agosto

Cerca de 3,6 milhões de brasileiros nascidos em agosto devem receber mais uma parcela do auxílio emergencial e do auxílio extensão nesta sexta-feira (04). A Caixa Econômica Federal deposita o valor no aplicativo Caixa Tem, dos beneficiários que estão cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico, e pode ser usado para pagar boletos e fazer compras.

O saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 18 de janeiro de 2021. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.