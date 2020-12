Caixa deposita auxílio emergencial a 3,2 milhões nascidos em abril

Cerca de 3,2 milhões de nascidos em abril devem receber as parcelas dos auxílios emergencial e extensão, nesta quarta-feira (16). O dinheiro fica disponível no aplicativo Caixa Tem e pode ser movimentado para pagar boletos, comprar pela internet e realizar compras em estabelecimentos comerciais que utilizam as maquininhas.

De acordo com o site IG, 3,2 milhões receberão o pagamento referente ao auxílio extensão no valor de R$ 300 ou R$ 600 para mães solteiras. Além disso, o saque só poderá ser realizado em 6 de janeiro de 2021.