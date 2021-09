Caixa deposita 6ª parcela do auxílio emergencial aos nascidos em fevereiro

O pagamento da 6ª e penúltima parcela do auxílio emergencial será feito nesta quarta-feira (22) para os trabalhadores informais nascidos em fevereiro, cadastrados pelo CadÚnico ou pelo site e app da Caixa. Para o grupo do Bolsa Família, recebem aqueles com o final 4 do NIS (Número de Identificação Social).

Os trabalhadores informais terão o valor primeiro depositado na conta digital e, depois, liberado para saque somente em 5 de outubro. Mas o valor depositado por ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras

As transferências da sexta parcela vão até 3 de outubro, enquanto os saques serão realizados de 4 a 19 de outubro. Já o pagamento da sétima e última parcela vai de 20 a 31 de outubro, com saques no período de 1 a 19 de novembro.

Os integrantes do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial conforme o calendário habitual do programa, de acordo com o número final do NIS. O calendário começou na sexta-feria (17) e vai até o dia 30, para quem tem final 0 do NIS.