Caixa começa a devolver recursos que não foram retirados do FGTS

A quantia foi enviada automaticamente para a conta Caixa Tem dos trabalhadores. O que não foi movimentado agora retorna para a conta do FGTS de cada um, com a correção estabelecida em lei. Mas quem esqueceu de fazer o saque e gostaria de retirar o dinheiro terá uma nova chance. Até o dia 15 de dezembro, é possível pedir que o crédito seja enviado novamente à conta do Caixa Tem e o dinheiro será transferido em até 15 dias.

A medida emergencial foi tomada para injetar recursos na economia brasileira e mais de 42 milhões de pessoas tiveram direito ao saque, com a liberação de cerca de R$ 30 bilhões do fundo.

De 20 de abril a 15 de junho, os trabalhadores brasileiros com recursos no fundo tiveram direito a sacar R$ 1.000 de forma excepcional. Normalmente, o saque só pode ser feito quando o trabalhador se aposenta ou é demitido sem justa causa, ou para fins específicos, como a compra da casa própria.

