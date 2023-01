Cadeiras do STF destruídas foram projetadas por sobreviventes do Holocausto

No último domingo (8), obras de dois sobreviventes do Holocausto foram danificadas em Brasília. As peças ficavam no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF).

As cadeiras usadas pelos ministros do STF foram projetadas pelo arquiteto e designer polonês Jorge Zalszupin.

O judeu, nascido em Varsóvia, sobreviveu ao Holocausto fugindo para a Romênia, onde estudou arquitetura. No pós-guerra, imigrou para o Brasil.

No domingo, porém, as poltronas projetadas por ele foram arrancadas e jogadas na rua pelos bolsonaristas junto do brasão que ficava exposto no plenário da Corte.