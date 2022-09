Cadeirante morre em ataque de atirador à escola na Bahia

Jeane, porém, foi atingida e morreu na hora. O atirador foi baleado no interior da escola e foi levado para o hospital. Não há detalhes do estado de saúde dele até o momento.

Ele atirou na porta e ao entrar, disparou aleatoriamente contra todos que estavam no caminho. Desesperados, alunos e funcionários saíram correndo para tentar se proteger dos disparos e a maioria conseguiu escapar pelos fundos da escola, com a ajuda de um instrutor.

