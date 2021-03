A cada 10 mortes de Covid, 3 são de jovens e adultos; taxa aumenta para 35%

Outro índice que aumentou para os adultos não idosos foi o de tempo na UTI, o que indica uma maior incidência da Covid-19 na forma grave, o que reduz a rotatividade. O levantamento é do Uol, com base no portal da transparência da Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais).

Pessoas entre 30 a 39 anos e 40 e 49 foram as que mais sofreram o aumento de mortes, respectivamente, com taxa que pulou de 2,8% para 4,4%, e 6,2% para 9,2%.

