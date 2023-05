Cacique é atacado e baleado no rosto enquanto desatolava veículo em estrada

O crime ocorreu em uma área que é marcada por conflitos e disputas territoriais entre empresários do agronegócio e os nativos. De acordo com o site Uol, o filho de Lúcio, que também é líder indígena temn recebido ameaças de morte.

O cacique Lúcio Tembé, da aldeia Turé-Mariquita, foi baleado com um tiro no rosto na manhã deste domingo (14), em uma estrada que dá acesso à terra indígena nas proximidades do município de Acará, no Pará.

