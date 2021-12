Cachorro foge de casa, anda de ônibus e tira foto com Papai Noel em shopping

Um caso inusitado virou notícia em Belo Horizonte no último domingo. Um cãozinho de 1 ano, resolveu dar um passeio e deixou os donos super preocupados. Pipoca, aproveitou que o portão de casa estava mal fechado e foi para a rua, entrou no ônibus S70, que vai até o Shopping Del Rey, desembarcou e entrou no estabelecimento. A tutora Cristiene Moreira, contou ao G1 que o pet sempre costumava dar uma volta pelas redondezas de casa, mas que nesse dia ele não voltou para casa, e a família ficou em pânico. Na segunda-feira, uma prima de Cristiene viu o Pipoca em vária fotos postadas nas redes sociais do shopping. A gerente de marketing do shopping Isabela Moreira, do centro de compras contou que o cachorro foi parar lá no SAC, e como o local é pet friendly ele ganhou comida e água e passou a noite no local, já que eles perceberam que ele devia ter dono já que estava bem cuidado. Então as fotos foram publicadas para encontrar a família de Pipoca. Pipoca até fez fotos com o Papai Noel, que e viu ele descendo do ônibus. Depois que a família foi buscar o fugitivo, ele foi proibido de passear. A tutora contou que tem muito cuidado com o pet, já que sua filha de 6 anos é muito apegada com o cãozinho. Pipoca estava abandona nas ruas, quando foi resgatado pela família.

