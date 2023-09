Cachorro de influenciadora digital é morto a tiros por policial militar

A dona do cachorro, a influenciadora digital Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, disse que estava passeando com o animal, quando ele pulou no policial. O militar ficou assustado e atirou duas vezes, atingindo o animal, que morreu na hora. O animal estava solto.

Um cachorro da raça golden retriever, chamado Churros, morreu após ser baleado por um policial militar de Minas Gerais, de 52 anos, no fim da tarde de sábado (9), na Praia do Morro, em Guarapari.

