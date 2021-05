Cachorra morre após impedir ataque de pitbull a criança de 8 anos

Uma cachorra da raça shih-tzu morreu depois de impedir um ataque de pitbull a uma criança de apenas 8 anos, na cidade de Bauru, em São Paulo.

De acordo com o G1, a menina estava em frente de casa com a mãe e os dois cachorros de estimação. Em seguida, o pitbull do vizinho fugiu e foi em direção da criança. "Sentei ali na calçada junto dela e fiquei olhando. A Lilica e o Bola, que é filho dela, saíram e ficaram ali na calçada comigo. Eles sempre ficam ali com alguém junto. Foi tudo muito rápido. O pitbull do vizinho simplesmente abriu o portão e foi para cima da Larah. Nisso, a Lilica se assustou e foi para frente. Foi aí que ele pegou a Lilica e não soltava", lembra Thaynara, dona do animal.

O pitbull só soltou a cachorra quando um dos vizinhos ficou em cima dele e o pegou pelo pescoço. Após o ataque, a cachorra recebeu atendimento veterinário e precisou ficar internada. No entanto, no dia seguinte ela teve uma parada cardíaca e morreu.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o dono do pitbull, que não estava em casa no momento do incidente, pode responder omissão cautela na guarda/condução animais.