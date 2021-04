Butantan reforça informações para evitar desperdício de doses da Coronavac

Segundo o UOL, secretarias de Saúde relataram que ampolas de CoronaVac teriam menos doses do que as dez doses informadas pelo Butantan.

"Todas as notificações recebidas pelo instituto até o momento relatando suposto rendimento menor das ampolas foram devidamente investigadas, e identificou-se, em todos os casos, prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação. Portanto, não se trata de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes pelo Butantan", informava nota no Instituto.

O Instituto Butantan vai reforçar informações sobre a aplicação da vacina Coronavac, após a constatação de prática incorreta no momento de retirar doses das amplas, causando perda do líquido. O caso já aconteceu em alguns postos de aplicação.

