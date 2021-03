Butantan envia à Anvisa documentos para testar soro anti-Covid

Ainda de acordo com o diretor, o soro já está sendo produzindo em rotina no Instituto e aguarda liberação para entrar em linha de produção.

O pedido à Anvisa foi feito no início de março. Entretanto, semanas após a solicitação, a Agência alegou falta de informação e cobrou mais dados do Instituto.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse nesta quarta-feira (24) que o Instituto concluiu o envio dos documentos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na solicitação para realizar um estudo clínico do soro anticoronavírus, desenvolvido pelo instituto desde o ano passado a partir do plasma de cavalos.

