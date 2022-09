Buscas por desaparecidos em naufrágio no Pará entram no 5º dia

As buscas pelos desaparecidos do naufrágio no Pará entram no 5º dia ao serem retomadas nesta segunda-feira (12) pelas Forças de segurança, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros.

Serão usadas embarcações, helicóptero do Graesp e aeronave da Marinha do Brasil para tentar localizar mais pessoas que estavam no barco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) morreram 22 pessoas, sendo 13 mulheres, 5 homens, 3 crianças e 1 corpo ainda precisa ser identificado. Outras 65 pessoas foram resgatadas.