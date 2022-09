Buscas por desaparecidos do naufrágio no Pará entram no 4° dia; 20 mortes foram confirmadas

Além disso, como o barco era clandestino, não há como saber exatamente o número de pessoas que ele levava. O que se pode afirmar até agora é que mais de 80 pessoas estavam no transporte, 65 delas foram resgatadas com vida e outras 20 morreram.

Manaus/AM – As buscas pelos desaparecidos do naufrágio no Pará seguem pelo quarto dia neste domingo (11) com a ajuda dos bombeiros e Marinha, que utilizam 11 embarcações e 2 aeronaves nos trabalhos.

