Brutalidade: veterinária é perseguida e assassinada a tiros por dupla em moto

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local, removeu o corpo da veterinária para o Instituto Médico Legal da cidade e realizou perícia. A autoria e a motivação são investigadas pela Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.

A dupla suspeita, que ainda não foi identificada, fugiu em seguida, e deixou cair no chão a arma usada no crime.

De acordo com a polícia, a mulher saía do trabalho de moto e ainda estava de uniforme, quando foi perseguida por dois homens a bordo de uma motocicleta, mas ela foi atingida por quatro tiros, ainda com o veículo em movimento.

Um crime brutal chocou moradores de Teixeira de Freitas, cidade no extremo sul da Bahia, no início da noite de quinta-feira (23), quando uma médica veterinária de 29 anos foi morta a tiros. A vítima foi identificada como Crislaine Boldrini Faé, que estava a bordo de uma motocicleta, quando foi atingida pelos disparos.

