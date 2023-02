Bruno Gaga aperta botão e desiste do programa

A produção avisou aos que ainda permanecem na disputa para juntarem as bagagens do atendente de farmácia e mandou recado: "O BBB é um jogo para os fortes. Agora vocês têm uma pessoa a menos concorrendo ao prêmio".

A desistência abalou muito a casa. Aline Wirley, que foi a dupla de Bruno ao entrar no programa, foi uma dos que ficaram aos prantos. Bruna Griphao também mostrou estar desolada: "Ele não vai mais voltar", disse com lágrimas caindo dos olhos.

Os participantes tentaram impedir, mas Bruno foi certeiro na decisão. "Eu dormia e meu coração palpitava", disse ao conversar com os brothers. Ele relatou não estar conseguindo dar tudo de si na competição: "Não ia ficar igual a uma múmia aqui, uma planta dentro do vaso" e completa: "Eu não estava conseguindo ser eu".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gaga apertou o botão de desistência do BBB 23 na tarde desta sexta-feira (17). O ex-participante afirmou aos brothers que estava no ápice da ansiedade e com muita saudade dos pais. Ele apertou o botão, se despediu dos colegas e foi informado de que deveria deixar a casa pelo confessionário.

