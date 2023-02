Bruna tenta dar conselho a Ricardo, mas desiste

Paula opinou também: "Você chega num ponto que explode e se excede, parece que você tá muito p*to com a pessoa", disse ela. Amanda também tentou aconselhar o colega "Você acbaou explodindo por coisas antigas. Conforme você vai guardando, você acaba juntando todas as situações numa situação só".

Bruna, então, falou: "Você poderia ter pedido desculpas no começo". E Ricardo respondeu: "Ah, sim, porque ela é intocável. Só pensa no próprio rabo, isso pra mim não funciona". A atriz se estressou e ficou em silêncio: "Tá, não dá pra falar com você. Depois a gente fala"

Bruna chegou no quarto após tomar banho e disse que esperaria para falar com Ricardo. O brother deu seu lado da história, e a atriz tentou dar sua opinião.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao e Paula tentaram acalmar Ricardo depois da treta que teve com Key no BBB 23 (Globo).

