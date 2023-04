Bruna sobre 1º de abril no BBB23: 'Nem precisa, essa casa só tem mentiroso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (2) no BBB 23 (Globo), Bruna, Amanda, Aline e Larissa estavam conversando no quarto Deserto tentando descobrir que dia é hoje. As sisters estavam em dúvida se o dia 1º de abril já havia passado, e chegaram a conclusão que foi ontem.

Amanda: "Poxa, a gente nem fez brincadeira de 1º de abril".

Bruna: "A gente nem precisa de 1º de abril, só tem mentiroso nessa casa".

Mais cedo, as sisters analisaram as amizades entre os grupos, e Larissa afirmou que os participantes do Deserto tiveram mais proximidade que os brothers do Fundo do Mar.