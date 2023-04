Bruna relembra treta com Key e alfineta atleta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As sisters do Deserto celebraram o Top 4 do BBB 23 (Globo) e relembraram as tretas que tiveram por causa do Queridômetro durante a temporada.

Bruna relembrou a primeira treta que teve com Key, e Larissa disse que todas saberão quais brothers deram emojis ruins pra cada uma.

Bruna: "Eu sempre achava que tavam mentindo pra mim no Queridômetro. Me davam Pinóquio, me davam isso, me davam aquilo. A única pessoa que eu perguntei e achei que podia ser era o Fredão, e ele disse: 'Não fui eu'"

Larissa: "Mas tu perguntou pra Key também, né?"

Bruna: "É, mas ela ficava se fazendo. Deve ter sido ela. Ela não tinha muita coragem de falar"

Larissa: "Teve um emoji que ficaram: 'Quem te deu?', e falaram que foi a Key. Um outro, outro foi a Paula. Ela que me dava"

Bruna: "É que ela não falava. Você perguntava e ela não tinha coragem de falar: 'Fui eu'. Ela ficava quieta, ou falava: 'Não'. Era só falar: 'Fui (eu)'"

Larissa: "Não sei como as pessoas conseguem mentir aqui dentro"