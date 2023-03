Bruna reclama de Ricardo após treta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a treta com Ricardo sobre as prioridades dos jogadores no BBB 23 (Globo), Bruna Griphao reclamou do brother com Fred Desimpedidos, Larissa e Aline Wirley.

Na cozinha do VIP, a sister contou para os seus aliados o que aconteceu e desabafou sobre o atrito com o participante.

"O Papato falou, 'temos que votar para proteger as pessoas daqui'. Aí o Facinho fala, 'É, é isso mesmo'. Eu falei, 'não, calma aí, não é isso mesmo, porque você tem uma prioridade do outro lado'. E falar, ah todo mundo se sacrificou pelo grupo, agora tem que se sacrificar... Mas se fosse uma situação a Sarah ao invés da Marvvila, eu queria ver se ele tava falando isso! Entendeu? Então não faz sentido para mim! Aí ele começou a pegar ar comigo e falar, 'você se incomoda com minha relação com a Sarah'...", disse Bruna.

Em seguida, Bruna e Larissa afirmaram que o brother cria problemas na própria cabeça.

"Hoje quando eu saí ali, pra conversar e fumar, ele falou assim, 'o Fredinho tá desconfiando de mim, querendo saber se eu contei pra Sarah'. Aí eu falei, 'acho que não, a gente tá brincando...', afirmou Bruna.

"Ele cria coisas na cabeça dele", opinou Aline.

"Ele cria coisas na cabeça dele! Ele falou 'Você viu o que ele falou?' Eu disse que não, que a gente tava brincando. Eu falei que a única coisa é que como ele prioriza Sarah, as pessoas do grupo vão se priorizar em cima de você. Mano, eu fui alertar de um bagulho que nem sou eu que tô pensando, mas com certeza vai vir. Não tem nada demais e ele 'Você se incomoda com a minha relação com a Sarah'. Eu fico, tipo, 'Nada a ver'. Eu falei ali, 'Não aguento mais brigar', daí ele 'Então não levanta pontos', claro que vou levantar, você fala uma coisa e faz outra! Eu tô de saco cheio do Alface. De verdade, eu tô aqui ó, tá me fazendo mal, mano", finalizou Bruna.