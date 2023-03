Bruna mira em brother para salvar Deserto no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A formação do próximo Paredão do BBB 23 (Globo) está assombrando as sister do Quarto Deserto.

Enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa, a atriz Bruna Griphao analisou os possíveis votos que elas podem receber na noite de hoje e propôs um contra-ataque.

Para ela, as sisters deveriam votar em Cezar Black, para ele empatar com Aline. Segundo Bruna, neste cenário, a líder Sarah poderia salvar a ex-Rouge.

Bruna: "É interessante a gente ir no Black. Se você estiver no Paredão, talvez a Sarah [Líder da semana] te priorize em relação ao Black. É a única jogada que penso que dá pra fazer pra tirar a gente um pouquinho da lama. Porque, se estiver você, Amanda e Black, ela tem que escolher dois. Aí ela te tira"

Aline: "Não faz sentido na minha cabeça nós três votar no Black. Não faz sentido votar no Black sendo que talvez a Sarah me proteja".

Bruna: "A gente trabalha com talvez. É a única possibilidade de tentar se proteger um pouco, porque eles vão dividir voto. Eles já devem ter pensado nisso".