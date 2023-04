Bruna Griphao tem reação alérgica e recebe 'bronca' da produção do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao teve uma relação alérgica após comer frutos do mar no almoço do Anjo deste domingo (2) no BBB 23 (Globo). A sister ficou com o rosto inchado e recebeu medicação da produção.

Ao sair para a área externa, Bruna foi zoada pelos brothers e contou ter recebido uma bronca por ingerir a comida.

Marvvila: "Ela fez preenchimento labial"

Fred Nicácio: "Se for fazer harmonização fácil, faz com o Fabio"

Domitila: "Está parecendo que você dormiu demais e ficou com o rosto inchado"

Marvvila: "Dormido pesado, né? Uma semana direto"

Bruna Griphao: "A produção falou assim: 'Mesmo sabendo você comeu, Bruna?'"

O papo foi interrompido após a câmera do Globoplay, plataforma de streaming que transmite o reality, mudar para outro cômodo da casa. As câmeras evitaram mostrar o rosto da sister, porém, minutos depois, ela apareceu distante, conversando com Larissa e Amanda.

Bruna Griphao: "Minha cara já deve tá rodando o Twitter"