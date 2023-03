Bruna Griphao e Key Alves protagonizam barraco com gritos no ao vivo

"Você se meteu numa briga que não era sua, pra você botar o dedo na minha cara e falar que eu tava sendo desrespeitosa, pra você vir. No momento que eu tô brigando com uma pessoa, o que você faz? Você apazigua a situação, você não vai ser urubu de confusão", disse Bruna Griphao.

A atriz cita algumas situações da casa que a desagradaram e fala que a jogadora de vôlei quis se aproveitar em cima de sua vulnerabilidade. As duas, então, começam com uma discussão acalorada. "Por que você se meteu numa briga que não era sua para você poder o dedo da minha cara para falar que eu sou desrespeitosa?", questiona Bruna. As duas se exaltam e Key rebate: "Me erra!".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rivalidade de Bruna Griphao e Key Alves já vem de longa data, mas foi no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6) que o clima pesou entre as duas.

