Bruna Griphao detona Domitila: 'Ela não é a Juliette'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Marvvila nesta terça-feira (4), as sisters se juntam no Quarto Deserto e começam a elaborar estratégias para o próximo Paredão do BBB 23 (Globo), que já está na reta final. Com informações privilegiadas do mundo externo, Larissa acalma suas aliadas e diz que Domitila não é tão forte como todos estão imaginando. "Ela tem uma torcida, mas não se apavorem porque ela não é um Jason", diz, referindo-se ao personagem famoso dos filmes de terror.

Bruna Griphao, então, interrompe a amiga e dispara: "Ela não é a Juliette, nem perto (...) Nem nunca vai ser". A personal trainer concorda e afirma que ninguém dessa edição chegará perto da campeã do BBB 21, e continua: "Ela tem [torcida], por tudo que ela é, mas não se apavore. Porque, senão, uma de nós teria saído".

Mais tarde, as duas se preparam para dormir e voltam com o assunto e dizem que estão confusas com o resultado do Paredão, pois imaginavam que Domitila iria ser eliminada. "A nossa parte a gente fez. E agora precisamos fazer estratégias de jogo", diz Larissa.

Os internautas repercutiram o momento da comparação e concordaram que ninguém irá se igualar com Juliette.