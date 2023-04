Bruna fala sobre encontro com Gabriel Santana após BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FLHJAPRESS) - Em conversa com Aline Wirley, Amanda e Larissa no BBB 23 (Globo), Bruna Griphao abriu o jogo sobre o que pensa de seu futuro com Gabriel Santana após o confinamento.

Quando estava no reality show, Gabriel de declarou para a atriz diversas vezes, mas apenas levou foras. Bruna, no entanto, prometeu conversar com o artista fora da casa.

O papo teve início quando Larissa perguntou se Bruna ficaria com Gabriel em breve.

"Qual Gabriel? Porque tem dois", respondeu a atriz tentando fugir do assunto e referindo-se a Gabriel Santana e Gabriel Fop —com quem teve um breve e polêmico affair.

Larissa: "O único para você pensar. O Gabriel"

Aline: "O Gabriel que você não ficou. O Brasil quer saber"

Bruna: "Eu não sei... Para isso com isso, Larissa! Falei que lá fora a gente ia conversar."

Larissa brincou: "Ah... Então vocês vão ficar"

Bruna insistiu: "Não sei"