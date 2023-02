Bruna especula motivo da saída de Gabriel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao especulou motivo da eliminação de Gabriel no Paredão, com Domitila Barros e Cezar Black, do BBB 23 nesta terça-feira (31).

Em conversa com Cristian na cozinha da Xepa, os brothers comentaram a mensagem que o modelo deixou para os confinados.

Cristian: "E ele falou no vídeo, fiquem fortes".

Ao lembrar, Bruna se emocionou e caiu no choro.

Bruna: "Eu acho que se fosse tipo, 'ah, o Gabriel saiu', tudo bem, eu estaria mais suave, pelo contexto, porque foi o que o Tadeu falou, eu não acho que ele tenha saído pelo jogo dele, tá ligado?"

Cristian: "Ele era um ótimo jogador"

Bruna: "Eu acho que ele saiu pelo nosso relacionamento, entendeu? Acho que foi isso, no discurso do Tadeu ficou claro que foi isso, isso que me machuca muito"

Bruna: "Não me sinto culpada por isso, tá ligado? Aline já veio até me falar isso, mas fico triste que isso tenha acontecido, que ele tenha saído por uma coisa que, enfim..."