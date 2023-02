Bruna e Larissa têm nova DR no BBB 23 após treta envolvendo Cristian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao voltou a se justificar com Larissa após a professora de educação física se irritar ao vê-la conversando com Cristian no BBB 23 (Globo). A atriz reforçou que o brother, que pertence ao grupo adversário, não está acima de seus aliados.

Bruna: "Eu não falei pro Cristian que eu não ia me indispor com ele. O que a gente deixou claro para ele é que ele era uma prioridade minha e da Paula. Como eu já ouvi você conversando com a Marvvila depois do Jogo da Discórdia, ela é uma das últimas pessoas em quem você votaria".

Depois, a atriz deixou claro que não contou para Cristian que não votará nele.

Bruna: "Eu não quis dizer para ele que, numa outra situação, eu protegeria ele. O grupo é minha prioridade. Em uma dinâmica do Jogo da Discórdia, entre o nosso grupo e ele, [o alvo] é ele. E ele sabe disso. Ele é uma prioridade nossa [minha e da Paula] no grupo deles, não acima do nosso grupo".

Larissa: "Parece que você não está entendendo o que eu estou falando. Quando você fala e eu vejo que estou errada, eu falo: 'Estou errada'. E, às vezes, você não vê o meu lado, não para de falar um segundo e parece que não aceita, entendeu? Não é a parada de ontem. Desde o começo do jogo, parece que você não me escuta".

Bruna: "Eu também tenho a mesma sensação de você. Eu peço desculpas por ter ido numa coisa que o grupo disse que não [era para fazer]".