Bruna e Larissa brigam e ficam sem se falar após discordância no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas discordâncias com relação a voto e uma informação desencontrada fizeram com que as líderes do BBB 23 Bruna e Larissa discutissem e ficassem sem se falar. Ambas choraram muito e dormiram em quarto separados.

Tudo começou no quarto do Líder após as duas vencerem a prova. Enquanto Bruna Griphao insistia que o Quarto Fundo do Mar colocou Gabriel como um dos principais alvos para o Paredão, Larissa disse acreditar que esse alvo seria o Guimê.

Com isso, os ânimos ficaram à flor da pele. "Acho que você (Gabriel) pode estar no foco, mas não tenho certeza", diz Larissa. "Tem certeza, sim, você só não lembra, a gente saiu daqui falando isso", emendou Bruna.

"A gente viu coisa diferente, então. Estou ficando louca. Amiga, eles falaram do Guimê o tempo inteiro", rebateu Larissa. Assim, Bruna começou a se irritar. Larissa questionou a atriz sobre uma possível acusação de que estaria mentindo e, depois, saiu batendo o pé do local.

"Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita o teu quarto", bradou Larissa que não ficou no local, para espanto de Fred e Gabriel que estavam por lá.