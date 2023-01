Bruna aconselha Cezar a se abrir mais com os brothers

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a formação do segundo Paredão do BBB 23 (Globo), neste domingo (29), Bruna Griphao conversou com Cezar Black e aconselhou o brother a conversar mais com as pessoas da casa.

Cezar foi a indicação direta do Líder Cara de Sapato e enfrenta a segunda berlinda da edição ao lado de Domitila e Gabriel.

Bruna: "Sei que é seu jeito, mas aqui não dá tempo para esses processos. Às vezes, vai te gerar um desconforto ir conversar ou lidar com isso antes. Se você conversa com o Sapato, talvez uns dias antes, você não estaria aí [no Paredão] hoje"

Cezar: "Eu tenho que entender e compreender que aqui não é lugar de guardar nada"

Bruna: "Se alguém falar mal de você pelas costas, o máximo que você consegue é uma pessoa mentindo na sua cara —e lá fora ela sai como falsa e filha da p*ta"