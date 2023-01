Bruna acha que se afastará de Larissa

A atriz pontuou que gostou delas terem sido escolhidas como dupla, pois acredita que se não fosse isso, não se aproximariam. Bruna: "Mas eu me amarrei nela, porque eu conhecei alguém que não iria conhecer. Mas ela é minha amiga."Ela comentou ainda que vê Larissa muito mais ligada no jogo do que ela e que sempre a protegerá. BBB 23: Anitta agita primeira festa do reality com tema Carnaval

Bruna: "Eu acho que vou me afastar da Lari um pouco, provavelmente. Não no sentido ruim, mas não vai ser mais a mesma coisa".

