Brothers tentam juntar Amanda com brother, que cai na 'friendzone'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa e Bruna Griphao tentaram formar um novo casal no BBB 23 (Globo), entre brothers do Deserto.

Bruna brincou com Ricardo, falando que o biomédico "quer muito dar um beijo na boca nesse Big Brother", e deu a ideia que ele ficasse com Sarah Aline. Aline disse que quer que o colega beije também, e Ricardo disse que Sarah estava de casal com Gabriel Santana.

Bruna, então, relembrou as declarações que o biomédico fez para Paula.

BRUNA: "Você fica falando 'meu coração é da Paulinha'"

RICARDO: "Era"

BRUNA: "Era?"

LARISSA: "Ele quer ficar com a Amanda, ele deu uma piscadinha pra ela. Olha quem você está encarando, olha o tamanho do Sapato. Para ficar com a amiga dele você vai ter que honrar"

AMANDA: "Nós somos brother e sister"

RICARDO: "Meteu o friendzone"