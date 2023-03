Brothers se preocupam com Domitila no BBB

Larissa especulou que Domitila pode ter ido para um Paredão individual, no qual o público votaria para escolher se ela deve permanecer no jogo ou não.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã desta quinta (9), os participantes estranharam a ausência de Domitila, que está sozinha no Quarto Branco do BBB 23. Ricardo apontou que a foto da sister não apareceu no Queridômetro.

