Brothers irão ganhar smartphones no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o anúncio do tema "Realeza Africana", da Festa da Líder Sarah Aline no BBB 23 (Globo), a sister avisou aos brothers que cada um ganhará um smartphone da marca patrocinadora do evento.

"Cada um de vocês vai ganhar um smartphone", revelou Sarah.

"O que é isso?", perguntou Larissa.

"Um celular. Cada um vai ganhar um celular", explicou a sister.

Sarah Aline vai se despedir do seu reinado com uma grande Festa do Líder. A comemoração será inspirada na cultura do continente africano, com decoração e figurino da Líder na mesma sintonia, divulgou o Gshow.

A festa Realeza Africana terá elementos que remetem à ancestralidade da Líder, com trono e um presente especial e único: uma obra de arte produzida com sua imagem.