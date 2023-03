Brothers do 'Deserto' estão reavaliando aproximação com Ricardo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brothers do Deserto começaram a pensar no grupo VIP de cada um, se um deles levar a melhor na Prova do Líder desta quinta-feira (2) do BBB 23 (Globo).

Em conversa no jardim, cada um falou suas quatro opções para levar para o VIP, e o nome de um membro do grupo veio à tona: Ricardo. Aline e Amanda disseram que estão reavaliando a aproximação com o brother.

AMANDA: "Acho que é uma coisa que a gente que joga muito pelo coração tem que começar a analisar. A gente pensa no bem de todo mundo, no conforto de todo mundo, mas nem todo mundo pensa assim. Não volta"

LARISSA: "Ou tu firma as conexões que tu tem, ou elas enfraquecem. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que fazer escolhas dentro do nosso próprio grupo. Não via demorar muito. Não adianta fazer par de meia com todo mundo e não ser prioridade daquela pessoa"

AMANDA: "Não me arrependo do que eu fiz, porque fiz com meu coração, a questão da empatia no momento. Tive esse insight quando eu tava com muita estaleca ainda e o Facinho falou que eu tava no VIP dele. Eu falei: 'Obrigada', e ele falou: 'É por causa das suas estalecas'. Ele deixou claro que era estratégia"

ALINE: "Ai, que bom que a gente tá tendo essa conversa agora, porque eu tô reavaliando o Facinho no meu VIP"