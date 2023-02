Brothers avaliam comportamento de Paula e a chama de 'cobra'

A jogadora de vôlei opinou: "Eu comecei a perceber isso nos shows que ela estava fazendo no Jogo da Discórdia. Quem faz aquilo ali não é gente boa. Ninguém fez aquele trelelê no Jogo da Discórdia, só ela. Ela é muito cobra."

Gustavo, então, contou que pretende se "vingar" de Paula: "Deixa chegar as compras do Vip. Vou pegar o leite condensado e socar muitos morangos. Ela fez isso comigo! Eu falando que já estava duas semanas comendo só fígado, comendo as mesmas coisas e aí ela pegou a latinha com o morango e ergueu na minha cara", disparou arrancando gargalhadas de outros participantes. "O Cris estava comigo e viu tudo. O modelo confirmou. "Fez sim."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O comportamento de Paula Freitas nos últimos dias na casa do BBB 23 chamou a atenção de Gustavo Benedeti. Na tarde desta sexta-feira (3), o líder chamou os aliados para conversar sobre os brothers do quarto Deserto e eles começaram a criticar a biomédica.

