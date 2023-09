‘Brisadeiro’: Jovem é presa por vender doce de maconha nas redes sociais

Uma jovem, de 19 anos, foi presa por tráfico de drogas e pode pegar de 5 a 15 anos de cadeia após ser flagrada vendendo doces com maconha e oferecer nas redes sociais.

O caso aconteceu no dia 10 de agosto, no município de Imperatriz, no Maranhão. E está repercutindo nesses dias por ser considerada um exagero preconceituoso conforme alega alguns movimentos de direitos humanos.

A jovem é mãe de uma menina de quatro anos e passou 21 dias detida. "Entraram na minha casa e começaram a procurar drogas, mas sempre usei a planta natural sem químicas. E toda a ação ocorreu na frente da minha filha. Fui levada à Delegacia de Narcotráfico e tratada como uma grande traficante", disse a jovem ao jornalista Carlos Madeiro do UOL.

"Os agentes públicos encontraram uma mulher e uma criança numa casa sem bens de valor, sem fogão, sem geladeira e decidiram incriminá-la como traficante como fazem diariamente com a população feminina, pobre e preta das periferias do nosso estado. Avalio como punitivismo ao extremo, em uma atitude perversa e cruel de quem não tem qualquer preocupação com a justiça", disse Conceição Amorim, coordenadora do Centro de Direitos Humanos Padre Josimo, em entrevista ao jornalista.

A jovem alegou que teve a ideia após ver outras pessoas fazendo a venda nas redes sociais, e quando passou a produzir os doces com a droga, ela pensou que não seria ilegal.

Ela foi preso preventivamente e teve 11 "brisadeiros" apreendidos além de 791 gramas de uma "espécie de manteiga" para preparo dos doces.