Brinquedo trava e oito pessoas ficam feridas em parque de diversões; vídeo

Conforme o coordenador do pronto-socorro de Monte Carmelo, José Reis, o local recebeu 8 vítimas com escoriações e cortes. As mesmas têm idades entre 7 e 17 anos.

Gente e o brinquedo "Barca" do parque da ExpoMonte que acabou de partir no meio #ExpoMonte pic.twitter.com/ZuPYRfwRQC

