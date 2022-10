Brinquedo racha ao meio e deixa casal ferido em parque de diversões

O proprietário do mesmo não tinha alvará de funcionamento, portanto, não podia está com o parque aberto ao público. Ele chegou a entrar com o pedido junto à prefeitura, mas o documento ainda não tinha sido liberado.

Eles foram retirados com ajuda de outras pessoas que estavam no parque. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer o casal ferido e após uma vistoria na barca, interditou o parque.

O acidente aconteceu enquanto o brinquedo estava lotado, após a rachadura, populares ficaram presos no brinquedo a certa altura e houve desespero total no local.

Duas pessoas ficaram feridas depois que um brinquedo conhecido como barca rachou ao meio em um parque de diversões em Canindé, no interior do Ceará, na noite deste domingo (9).

