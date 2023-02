Briga generalizada em voo da Gol foi motivada por assento na janela; saiba detalhes

De acordo com o portal Aeroin, a briga começou quando a mãe de uma criança com necessidades especiais pediu para trocar de assento com outra passageira, que estava na janela, para que o filho pudesse sentar lá, mas a mulher se negou a ceder o lugar. A mãe da criança considerou a resposta grosseira e partiu para cima da mulher, dando início a pancadaria.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.