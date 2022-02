Briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo deixa feridos no RJ

Seis pessoas ficaram feridas durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo na noite desta quarta-feira (23), na zona Sul do Rio de Janeiro. Um deles está em estado grave.

Uma briga generalizada envolvendo torcidas organizadas levou terror aos moradores de Botafogo, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira.



Segundo moradores, os conflitos aconteceram na Rua Clarice Índio do Brasil e Paulo VI. Tiros foram disparados. PM foi acionada. pic.twitter.com/XAgzSnHLld — Bruno Assunção (@brurj2) February 24, 2022

A confusão aconteceu após fim do jogo, que resultou com a vitória do rubro-negro. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, os torcedores aparecem com barras de ferro e pedaços de madeira. Um homem foi detido.

De acordo com o G1, a pancadaria se estendeu pelas ruas Barão de Itambi e Clarice Índio do Brasil , em Botafogo, Rua Paulo VI, no Flamengo, acesso ao Morro Azul. A Polícia foi acionada para conter a confusão.