Brasileiros que forem à França terão que cumprir quarentena obrigatória

Brasileiros que estão de malas prontas para a França devem se preparar para cumprir 10 dias rigorosos de quarentena ao desembarcar no país. A medida é obrigatória e passou a valer ontem (24) para os viajantes do Brasil, Guiana, Índia, Chile, Argentina e África do Sul.

