Brasileiro suspeito de matar esposa e filha no Japão vai se apresentar à polícia

A defesa também afirma que Anderson e sua família estão sendo perseguidos e ameaçados. Segundo ele, o homem já fez contato com a polícia e em breve "se apresentará oportunamente para colaborar com o esclarecimento dos lamentáveis fatos ocorridos".

De acordo com os advogados de Anderson, Hélio de Matos Venâncio e Marias Soares Furlanetto, apesar do homem ter tido a imagem divulgada pela polícia japonesa como suspeito do crime, ele é "para todos os efeitos jurídicos, presumidamente inocente", pois não há inquérito policial.

O brasileiro Anderson Robson Barbosa, 33, suspeito de matar a esposa Manami Aramaki, 29, e a filha Lily, de 3 anos, a facadas, na casa onde moravam no Japão, irá se apresentar à polícia. O homem, que é natural de Londrina, no Paraná, fugiu para o Brasil após a morte das vítimas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.