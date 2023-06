Brasileiro foragido por estuprar crianças de 3 e 10 anos é preso em Portugal

Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, em sentença exarada pelo Juízo da 1a. Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia, pelo crime de estupro de vulnerável cometido no segundo semestre de 2007. O fugitivo obrigava duas crianças, de 10 e 3 anos, a praticarem com sexo e atos libidinosos com ele.

O homem foi preso depois que o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais, publicou o alerta internacional que colocou o nome do foragido no rol de procurados internacionais.

