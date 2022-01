Brasileiro desperdiça 60 quilos de comida por ano, diz Embrapa

Para quem quer aprender a aproveitar os alimentos e evitar desperdícios, como a cozinheira Regina Tchelly explicou, ela ensina várias receitas no site do projeto. É o favelaorganica.com.br.

Cada brasileiro desperdiça por ano, em média, 60 quilos de alimentos bons para o consumo, de acordo com dados da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Em muitos casos, isso acontece porque as pessoas não sabem utilizar integralmente frutas, verduras, legumes, ou até mesmo aquele alimento já cozido que fica esquecido no fundo da geladeira.

