Brasileira morre ao tentar atravessar fronteira para entrar nos EUA ilegalmente

Márcia era moradora do município de Caratinga, em Minas Gerais e tinha uma filha de 11 anos. Ela trabalhava no escritório de um laboratório e decidiu arriscar o percurso ilegal após o namorado dela realizar o mesmo processo e conseguir entrar no país.

Segundo a família, Márcia tinha asma e fazia uso de bombinhas e medicamentos. No momento da tragédia, ela passou mal com o calor e o tempo de percurso, desmaiou e foi a óbito ali mesmo.

