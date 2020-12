Brasileira é encontrada morta dentro de apartamento nos Estados Unidos

A brasileira Lídia Lúcia Ferreira Borges, 28, foi encontrada morta dentro de um apartamento em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. O ex-namorado dela, dono do apartamento, também foi encontrado morto no local e a polícia acredita que ele tenha sido o autor do crime.

A hipótese é que o suspeito tenha matado a jovem e em seguida tenha tirado a própria vida. Lídia morava no país há cerca de dois ano e meio e era natural da cidade de Edéia, em Goiás.

Ela trabalhava com faxina por aplicativo e sumiu depois de sair para executar um serviço. A polícia encontrou o carro dela estacionado na frente do prédio e ao se dirigir ao apartamento, se deparou com os corpos.

Por meio de conversas com amigos de Lídia, a polícia descobriu que o casal tinha se separado há sete meses, mas mesmo nesse período, o ex-namorado perseguia a brasileira por não aceitar o fim do relacionamento.

A família de Lídia pediu o translado do corpo dela e pretendem enterrá-la em Caldas Novas, onde a família mora há bastante tempo.