Brasileira assassinada por montador de móveis será beatificada

No dia do crime, um homem contratado para montar guarda-roupa no apartamento onde ela morava com o irmão, tentou estuprá-la, ela revidou, mas acabou sendo golpeada por uma cadeira na cabeça, amarrada, amordaçada e teve as roupas rasgadas. Ela continuou resistindo e levou 15 facadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.